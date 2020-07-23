مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

أعلن المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع أن مقاتلة روسية اعترضت طائرة استطلاع أمريكية فوق المياه الدولية للبحر الأسود.

وقال المركز إن طائرة استطلاع أمريكية من طراز P8A Poseidon اقتربت من الحدود الروسية فوق البحر الأسود.

وأقلعت مقاتلة روسية من طراز "سو-27"، تابعة لقوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراض الهدف.

واقتربت الطائرة الروسية من الأمريكية لمسافة آمنة وحددت هويتها، ثم عادت إلى مطارها بعد أن غيرت الطائرة الأمريكية مسارها دون أن تنتهك الأجواء الروسية.

وأشار المركز الروسي إلى أن تحليق المقاتلة الروسية نفذ مع الالتزام بكل القواعد الدولية.

المصدر: نوفوستي