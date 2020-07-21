لافروف: بوتين لم يقل يوما إن روسيا لا تحتاج إلى إيران في سوريا

نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين، قد صرح بـ"عدم احتياج" روسيا إلى إيران.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، عقد في ختام محادثات أجرياها في موسكو، علق لافروف على ما كتبه جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، في كتاب مذكراته حول عمله في البيت الأبيض، حيث ادعى أن بوتين تحدث عن "إيران التي روسيا ليست بحاجة إليها"، في إشارة إلى وجود عسكريين إيرانيين في سوريا.

وقال لافروف بهذا الصدد: "أظن أن السيد بولتون لم يملك أي أساس لنسب هذه الأقوال للرئيس بوتين، ذلك أن الرئيس بوتين لم ينطق بهذه الأقوال قط".

وتابع: "ليس من تقاليدنا وقواعدنا، ناهيك عن أنه ليس من تقاليد وقواعد الرئيس بوتين شخصيا، أن يحاول لعب هذه الألاعيب من وراء ظهور شركائنا".

وذكّر لافروف بأن روسيا تتعاون بشكل وثيق مع إيران وتركيا في حل الأزمة السورية.

من جانبه، قال ظريف معلقا على ادعاءات بولتون: "نعتقد أن ذلك لا يمت للحقيقة بصلة ولا يتناسب مع مستوى تعاون إيران مع روسيا، وكذلك مع تركيا، من أجل بسط السلام والاستقرار والأمن في سوريا".

المصدر: إنترفاكس