بوتين يوقع مرسوم الأهداف الوطنية لتنمية روسيا حتى عام 2030

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما حول أهداف التنمية الوطنية للبلاد حتى عام 2030.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين، اليوم، أن هذه الوثيقة تشير إلى أنه تم اتخاذ مثل هذا القرار، "من أجل تنفيذ تطور وتنمية كبيرة في روسيا، وزيادة عدد سكان البلاد، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وخلق ظروف مريحة لإقامتهم، وكذلك الكشف عن موهبة كل فرد في المجتمع".

ومن بين أهداف التنمية الوطنية، ذكر المرسوم: الحفاظ على سكان البلاد، وصحة ورفاه الناس، وتوفير فرص تحقيق الذات وتطوير المواهب، وتأمين بيئة مريحة وآمنة للحياة، وتوفير فرص العمل اللائق والفعال وكذلك البزنس الناجح، والتحول الرقمي.

ونوهت الوثيقة، بأنه يجب أن يصل متوسط ​​العمر المتوقع في روسيا بحلول عام 2030 إلى 78 عاما. ويجب أيضا ضمان زيادة نسبة المواطنين الذين يمارسون الرياضة والتربية البدنية والرياضة، بشكل منهجي حتى 70٪. ويجب أن تدخل روسيا، مع حلول 2030، ضمن أول عشر دول في مجال جودة التعليم وحجم الاختراعات العلمية.

كما أوعز الرئيس بوتين بضمان نمو الناتج المحلي الإجمالي، عند مستوى أعلى من المتوسط ​​العالمي للفترة حتى عام 2030، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد. ويجب تقليص مستوى الفقر مرتين بالمقارنة مع مستوى عام 2017.

المصدر: تاس