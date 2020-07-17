 
مباشر

سوريا.. انسحاب ثاني نائب برلماني من السباق الانتخابي لعضوية مجلس الشعب

أخبار روسيا

سوريا.. انسحاب ثاني نائب برلماني من السباق الانتخابي لعضوية مجلس الشعب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/obzp

أعلن عضو مجلس الشعب السوري عمر أوسي انسحابه من السباق الانتخابي كمرشح مستقل عن دائرة مدينة دمشق لعضوية البرلمان القادم الدور الثالث، في ثاني انسحاب من نوعه خلال يوم.

وقال أوسي (العضو الكردي في البرلمان السوري) في بيان اليوم الجمعة، أعلن انسحابي من السباق الانتخابي كمرشح مستقل عن دائرة مدينة دمشق لعضوية البرلمان السوري القادم ( الدور الثالث ).

إقرأ المزيد
سوريا.. انسحاب مفاجئ لرجل أعمال بارز قبل يومين من الانتخابات النيابية
سوريا.. انسحاب مفاجئ لرجل أعمال بارز قبل يومين من الانتخابات النيابية

وتابع: "لقد أمضيت ثماني سنوات لدوريين تشريعيين ( الأول والثاني) في مجلس الشعب وفي ظروف صعبة وكنت النائب الكردي الوحيد في البرلمان السوري الذي دافع باستمرار عن شعبه الكردي في سوريا وطالب بحقوقه القومية المشروعة ودعوت دائما إلى الحوار بين الكرد السوريين والحكومة بالإضافة الى دفاعي عن الشعب السوري بجميع مكوناته قدر المستطاع وبما يتيحه لنا الدستور من صلاحيات وأوكد أنني سأواصل واجبي الوطني وسأبقى وفيا لمبادئي وللقضية الكردية كما كنت دائما داخل البرلمان وخارجه".

إلى ذلك أعلن رجل الأعمال السوري محمد حمشو في وقت سابق من اليوم انسحابا مفاجئا من الترشح لانتخابات مجلس الشعب قبل يومين على موعدها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا