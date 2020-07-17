سوريا.. انسحاب مفاجئ لرجل أعمال بارز قبل يومين من الانتخابات النيابية

أعلن رجل الأعمال السوري محمد حمشو انسحابا مفاجئا من الترشح لانتخابات مجلس الشعب قبل يومين على موعدها.

وكتب حمشو بيان انسحابه في صفحته الشخصية في "فيسبوك" دون أن يشير إلى الأسباب التي دفعته لذلك، مكتفيا بتوجيه الشكر لمن شاركه "بعواطفه ومشاعره لدعم الحملة الانتخابية لنيل عضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث".

وقال إنه سيخدم وأيا كان موقعه "بكل إخلاص ووفاء للوطن والمواطن وقائدي الرئيس المفدى بشار الأسد" حسب ما جاء في بيان الانسحاب.

وكان حمشو الذي يشغل مقعدا في البرلمان منذ 2012 أحد أعضاء قائمة "شام".

وكان اسم حمشو من أوائل رجال الأعمال الذين ورد ذكرهم في عقوبات غربية على سوريا منذ العقوبات الأوروبية على بعض الشركات والمؤسسات ومنها قناة "الدنيا" التي يمولها، وصولا إلى وضع اسمه مع زوجته وأولاده ضمن قائمة شملتها عقوبات "قيصر" الأمريكي.

وبرز اسم حمشو وهو أمين سر غرفة تجارة دمشق، كواحد من أهم رجال الأعمال في سوريا، منذ بداية الألفية الراهنة، وعمل في كثير من القطاعات العقارية، والصناعية، والإعلامية، والتجارية.

ولدى حمشو عدد من الشركات وأبرز المساهمين في أخرى مثل "مجموعة حمشو الدولية"، وهو ممول القناة التلفزيونية الوحيدة المرخصة للقطاع الخاص في سوريا (قناة "سما" وكانت "الدنيا" سابقا) ويرأس حمشو "مجلس رجال الأعمال السوري الصيني".

المصدر: RT