بيسكوف: أنا محظوظ لأني أعمل مع رجل الدولة الأكثر تألقا

يرى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، هو رجل الدولة الأكثر تألقا ونفوذا في العالم. واعتبر أن الحظ قد حالفه في الحياة، لأنه يعمل مع الرئيس بوتين.

وقال بيسكوف، في مقابلة إذاعية: "اعتقد أن الحظ قد حالفني في هذه الحياة، عندما أصبحت السكرتير الصحفي لأكثر رجال الدولة تألقا في العالم، ولأكثرهم نفوذا وتأثيرا".

وأشار بيسكوف إلى أنه يملك فرصة فريدة للتعلم كل يوم، "التعلم ليس من الكتب، بل من الحياة الواقعية".

وذكر بيسكوف أنه عمل كسكرتير صحفي لبوتين منذ عام 2008: أولا كسكرتير صحفي لرئيس الوزراء، وفي عام 2012، أعيد تعيينه كسكرتير صحفي للرئيس.

وقال: "انتقلت للعمل في الكرملين، من وزارة الخارجية في عام 2000، أي قبل عشرين عاما. وذكر أنه كان قبل ذلك يعمل في السفارة الروسية في أنقرة.

المصدر: نوفوستي