كورونا في روسيا.. 6428 إصابة و167 وفاة جديدة خلال يوم

شهدت روسيا استقرارا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا مع تسجيل 6428 حالة جديدة اليوم الخميس مقابل 6422 أمس الأربعاء، مع تراجع الإصابات بشكل لافت في العاصمة موسكو.

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وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في التقرير اليومي إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 752797، منها 11937 حالة وفاة، بعد تسجيل 167 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 156 في الإحصائية السابقة.

وذكر التقرير أن 8443 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتصبح حصيلة المتعافين 531692 شخصا.

وحسب التقرير، فإن 24,1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو انخفض عدد الإصابات الجديدة من 628 أمس إلى 531 اليوم، مع تراجع الوفيات أيضا من 29 إلى 24.

بذلك وصل إجمالى الحالات المسجلة في المدينة إلى 231801، منها 4258 حالة وفاة و168955 حالة شفاء، بعد تعافي 1145 شخصا خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT