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موسكو تسجل 24 وفاة جديدة بكورونا

أخبار روسيا

موسكو تسجل 24 وفاة جديدة بكورونا
Sputnik RUSSIAN DEFENCE MINISTRY
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أعلن مركز عمليات مراقبة انتشار فيروس كورونا في موسكو عن تسجيل 24 وفاة جديدة للمصابين بالفيروس في العاصمة الروسية.

ووصل العدد الإجمالي لضحايا فيروس كرونا في موسكو، يوم الأربعاء، إلى 4258 شخصا.

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وكانت السلطات الصحية الروسية قد أعلنت في وقت سابق من الأربعاء عن تسجيل 6422 إصابة جديدة و156 وفاة بكورونا في عموم روسيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا وصل إلى أكثر من 746 ألف حالة. وبلغ إجمالي عدد الوفيات 11770 حالة حتى ظهر الأربعاء 15 يوليو.

المصدر: تاس

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