الكرملين يوضح سر قلم بوتين

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي إن القلم الذي يستخدمه فلاديمير بوتين ليس دليل معلومات، ولكن من أجل الكتابة به وليس أكثر، وذلك تعليقا على الاهتمام المتزايد بهذا القلم.

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وعلق بيسكوف على تساؤلات الصحفيين حول ما إذا كان الكرملين يولي اهتماما لحقيقة أن القلم الذي ظهر في يد بوتين خلال الاجتماعات في الآونة الأخيرة أصبح مناسبة ليس فقط للنكات، ولكن أيضا للتحليلات الجادة، وما إذا كان هذا يستحق اهتمام الروس؟.

وأوضح بيسكوف قائلا:"الجواب بسيط، لا تكترث بخلاصة أخبار محددة، ولا تزعج نفسك بأفكار أخرى. الرئيس يستخدم القلم للكتابة والعمل وليس أكثر".

المصدر:"نوفوستي"