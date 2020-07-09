موسكو تسجل 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء اليوم الخميس، تسجيل 28 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا مقابل 32 حالة وفاة أمس الأربعاء.

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وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 28 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص ثبتت إيجابية إصابتها بكورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 4087 شخصا، بعد أن كانت 4059 في الإحصائية السابقة.

ويمثل هذا العدد تراجعا في مؤشر الوفيات بفيروس كورونا في موسكو بعد أيام من ارتفاعه، وسجلت في المدينة حسب بيانات يوم 5 يونيو 22 حالة جديدة، وفي 6 يونيو 24، وفي 7 يونيو 28، وفي 8 يوليو 32.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 227363 إصابة مؤكدة، بينها 162086 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

وسجلت في روسيا حتى صباح الخميس، 707301 إصابة بينها 10843 وفاة و481316 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية.

المصدر: RT