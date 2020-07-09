روسيا قد تستأنف الرحلات الجوية الخارجية في أغسطس

أعلن مسؤول روسي في قطاع السياحة أن البلاد قد تستأنف اعتبارا من أغسطس القادم الرحلات الجوية الخارجية التي تم تعليقها على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصرح رئيس اتحاد قطاع السياحة الروسي، أندريه إيغناتيف، للصحفيين اليوم الخميس بأن الوكالة الاتحادية للنقل الجوي لا تخطط لتنظيم أي رحلات خارجية حتى مطلع أغسطس، والحظر لا يزال قائما عليها.

وأشار المسؤول إلى وجود معلومات مفادها أنه اعتبارا من 27 يوليو ستنطلق أعمال تجهيز أحد مباني مطار شيريميتيفو في موسكو لاستئناف الرحلات الخارجية، وقد تعود هذه الرحلات في أغسطس.

ورجح إيغناتيف أن الحظر سيرفع أولا عن الرحلات إلى البلدان ذات الظروف الوبائية المقبولة من رابطة الدول المسقلة.

وأما بخصوص رحلات التشارتر الخارجية، فقال المسؤول إنها لن تستؤنف على الأرجح قبل نهاية فصل الصيف.

في غضون ذلك أكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وانتشاره في روسيا، أثناء اجتماع لها، على استئناف الملاحة الجوية مع الدول الأخرى على مرحلتين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

المصدر: نوفوستي