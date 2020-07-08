موسكو تسجل 32 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 32 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا مقابل 28 حالة وفاة أمس الثلاثاء.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 32 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص ثبتت إيجابيتها.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 4059 شخصا، بعد أن كانت 4027 في الإحصائية السابقة.

ويشير هذا العدد إلى ارتفاع مؤشر الوفيات بفيروس كورونا في موسكو على أساس يومي، وسجلت في المدينة حسب بيانات يوم 5 يونيو 22 حالة جديدة، وفي 6 يونيو 24، وفي 7 يونيو 28.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 226795 إصابة مؤكدة، بينها 160913 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

وسجلت في روسيا حتى صباح الأربعاء، 700792 إصابة بينها 10667 وفاة و472511 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية.

المصدر: RT