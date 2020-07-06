روسيا.. مقتل شخص بهبوط حاد لمروحية خاصة بالقرب من روستوف
Sputnik
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اضطرت مروحية خاصة من طراز "مي-2"، للقيام بهبوط حاد في مقاطعة روستوف بجنوب روسيا، بعد تعرضها لعطل فني. وذكرت مديرية الطوارئ الإقليمية، اليوم، أن الحادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.
وأضافت المديرية: "في الساعة 05:20 بتوقيت موسكو، تلقت المديرية معلومات تفيد بأن مروحية من طراز مي-2، هبطت بشكل قاس في قرية كيرسالوفو، ووفقا للمعلومات الأولية، بسبب عطل في المحرك".
وقع الحادث في منطقة بروليتارسكي بمقاطعة روستوف على الدون، ولم يتسبب بأية أضرار على الأرض.
المصدر: تاس