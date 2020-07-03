روسيا: "إس – 500" قادرة على ضرب الصواريخ في الفضاء

أكد قائد القوات الفضائية الجوية الروسية، الجنرال سيرغي سوروفكين، أن صواريخ "إس – 500" قادرة على ضرب الصواريخ فرط الصوتية في الفضاء.

وأضاف في مقابلة مع قناة "النجمة الحمراء": "الخصائص المنصوص عليها في نظام الدفاع الجوي "إأس – 500"، تمكنه من اعتراض وإسقاط أهداف تفوق سرعتها الصوت".

وتابع: "هذا بالإضافة إلى قدرتها على معالجة الأهداف الديناميكية والقذائف المسيرة... لا نظير لهذه الصواريخ في العالم".

وسبق لنائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أن أعلن في فبراير الماضي، أن "المنظومة حين تكون جاهزة فإنها ستسلم للجيش الروسي لتدخل الخدمة".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية العام الماضي، أن "منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-500"، ستدخل الخدمة القتالية في الجيش الروسي اعتبارا من عام 2020".

المصدر: RT