بوتين بصدد المصادقة على صفة "بطلة الإنتاج الحربي" لـ20 مدينة

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، أنه تقرر منح 20 مدينة في روسيا صفة "بطلة الإنتاج الحربي" المستحدثة مؤخرا، بما تضفيه هذه الصفة على المدينة حاملتها من امتيازات ثقافية ومعنوية واقتصادية.

وقال بوتين: "أرى أنه لا شيء يمنعنا من منح هذه الصفة لجميع المدن العشرين. سأوقع على جميع الوثائق اللازمة في المستقبل القريب".

وأشار إلى أن سكان المدن التي تحولت "لورشات للنصر" خلال الحرب الوطنية العظمى، وسخرت جهود سكانها وطاقاتهم للإنتاج الحربي، جمعوا مئات الآلاف من التواقيع على مطالباتهم بمنح مدنهم هذه الصفة، وبعض هذه الطلبات أثار إعجابه شخصيا.

وأضاف: "أحفاد الذين عملوا تحت القصف خلال الحرب، جمعوا 846 ألف توقيع. ففي مدينة أوفا، تم جمع أكثر من مليون توقيع لدعم منح مدينتهم هذه الصفة".

والمدن العشرون المرشحة هي: بوروفيتشي، ويكاترينبورغ، وإيفانوفو، وإيجيفسك، وايركوتسك، وقازان، وماغنيتيغورسك، ونيجني نوفغورود، ونيجني تاغيل، ونوفوكوزنتسك، ونوفوسيبيرسك، وأومسك، وبيرم، وسمارة، وساراتوف، وتومسك، وأوليانوفسك، وأوفا، وتشيليابينسك، وياروسلافل.

المصدر: kp.ru