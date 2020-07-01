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39 حالة وفاة جديدة بكورونا في موسكو

أخبار روسيا

39 حالة وفاة جديدة بكورونا في موسكو
Sputnik
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ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية موسكو بواقع 39 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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موسكو.. 35 حالة وفاة جديدة بكورونا
موسكو.. 35 حالة وفاة جديدة بكورونا

وحسب آخر إحصائية قدمها مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو مساء الأربعاء، بلغت حصيلة الوفيات جراء العدوى بالمدينة 3870 حالة.

وأمس الثلاثاء كان عدد الوفيات الجديدة عند 35 حالة، وقبل ذلك بيوم واحد، 47 حالة.

وسبق أن أفاد المركز بأن موسكو سجلت في الأول من يوليو 611 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ما يمثل أدنى معدل يومي للإصابات في العاصمة منذ 6 أبريل الماضي.

وبلغ العدد الإجمالي لإصابات كورونا في موسكو 222209 حالات.

واستبعد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في تصريح أدلى به في وقت سابق من اليوم، احتمال أن تجتاح المدينة موجة ثانية من الجائحة، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي الأصعب شهدته موسكو في أوائل أبريل، ومنذ ذلك الحين باتت الحالة تتحسن يوما بعد يوم.

وقال: "أشك في أن تكون هناك موجة ثانية. قد تحدث تقلبات طفيفة لكنها لن تغير الوضع".

المصدر: وكالات 

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