موسكو.. 35 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في العاصمة إلى 3831 حالة بعد تسجيل 35 وفاة جديدة منذ الاثنين.

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وأمس الاثنين كان عدد الوفيات الجديدة بين المصابين بالفيروس في موسكو عند 47 حالة وذلك بعد أن تراوحت الزيادة اليومية للوفيات بين 20 و25 حالة في الأيام الماضية.

وقبل أسبوع شهدت العاصمة انخفاضا في حصيلة وفيات كورونا اليومية إلى ما دون الـ20 حالة.

ووفقا لآخر البيانات، سجلت موسكو قرابة 222 ألف حالة إصابة بالمرض، تعافت منها أكثر من 150 ألفا.

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المصدر: إنترفاكس





