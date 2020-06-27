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بركان في شرق روسيا يطلق عمود رماد ارتفاعه 2.5 كيلومتر (فيديو)

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بركان في شرق روسيا يطلق عمود رماد ارتفاعه 2.5 كيلومتر (فيديو)
Sputnik Александр Пирагис
بركان إيبيكو في شرق روسيا يطلق عمود رماد.
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أطلق بركان إيبيكو في جزيرة باراموشير بأرخبيل الكوريل شمال شرق روسيا، ليل السبت، عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه 2.5 كيلومتر.

وأفاد فريق الرد على الثورات البركانية في كامتشاتكا التابع لقسم الشرق الأقصى في أكاديمية العلوم الروسية، في بيان: "وفقا للمعطيات المرئية لعلماء البراكين في منطقة سيفيرو كوريلسك (جزيرة باراموشير)، بلغ ارتفاع تصريف الرماد إلى 2.5 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر".

وأشار فريق الرد إلى أن عمود الرماد الجديدة التي أطلقها إيبيكو انتشرت على بعد 5 كيلومترات جنوب شرق البركان.

وحذر المختصون في البيان من وجود مخاطر لتحليق الطيران في منطقة المجال الجوي قرب بركان إيبيكو، الذي يبلغ ارتفاعه 1156 مترا ويقع على بعد 7 كيلومترات من سيفيرو كوريلسك.

وهذا الإطلاق للرماد هو الثالث من البركان منذ صباح الجمعة، وتجاوز ارتفاع العمود في حينه 3 كيلومترات. 

المصدر: وكالات

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