مسؤولة: 20% من سكان موسكو يحظون بمناعة ضد كورونا

أعلنت مسؤولة روسية أن فحوصات طبية كشفت مناعة ضد فيروس كورونا المستجد لدى نحو 20% من سكان العاصمة موسكو.

وجاء هذا الكلام على لسان نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الجمعة، خلال الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة من فحوص مناعة ضد كورونا لدى سكان العاصمة.

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وقالت راكوفا: "جرت الفحوص في الفترة من 5 إلى 18 يونيو بمشاركة أكثر من 90 ألفا من سكان موسكو. وبناء على نتائج الاختبار، يمكن القول إن مناعة السكان لا تزال في طور التشكيل، واليوم يحظى نحو 20% من سكان موسكو بمثل هذه المناعة".

وأشارت المسؤولة إلى أن هذا يزيد بنسبة 2 بالمئة عن المرحلة السابقة من الفحوص.

في غضون ذلك، أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم تسجيل 25 وفاة و813 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 12 وفاة و885 إصابة أمس).

وارتفعت بذلك الحصيلة الإجمالية في المدينة إلى 218604 إصابات، بينها 3694 حالة وفاة و144191 حالة شفاء.

وسجلت موسكو لليوم الثالث على التوالي أقل من ألف إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال 24 ساعة.

المصدر: وكالات