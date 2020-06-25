الكرملين يعلق على رفع السفارة الأمريكية في روسيا علم "LGBT"

قال الكرملين تعليقا على رفع السفارة الأمريكية في موسكو علم مجتمع "LGBT" على مقر البعثة الدبلوماسية، إن أي ترويج للأقليات الجنسية بين الفئات العمرية من القصر محظور في روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول هذا الحادث: "نحن من الكرملين لا نرى مبنى السفارة الأمريكية، لكن تراها على الأرجح وزارة خارجية بلادنا وأعتقد أنها أولت اهتماما لهذا الأمر".

وتابع بيسكوف: "في أي حال من الأحوال تعد كل أنواع الترويج للأقليات الجنسية غير التقليدية بين القصر في بلادنا محظورة وفقا للقانون".

وقد رفعت السفارة الأمريكية لدى روسيا، في وقت سابق من الخميس، العلم الملون لمجتمع "LGBT" على شرفة مبنى البعثة الدبلوماسية وسط موسكو، ليتم إزالته لاحقا.

Ого! Посольство США в Москве сегодня утро вывесило огромный флаг ЛГБТ 🏳️‍🌈 со стороны Садового кольца.



По Венской конвенции 1961 года, территория посольства экстерриториальна и на ней не действуют законы РФ pic.twitter.com/3g3a0T5N5C — Ilya Klishin (@Vorewig) June 25, 2020

Посольство США в Москве сегодня.



25 июня началось голосование по поправкам к Конституции, в которых брак определяется как союз мужчины и женщины.

Также в России действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. pic.twitter.com/ES61bCxmCJ — Black Sail (@BlackSail18) June 25, 2020

ويحتفل في الولايات المتحدة وكذلك في عدد من دول أوروبا خلال يونيو بما يسمى "شهر الفخر"، وتجري هناك فعاليات متعددة يقال إنها تهدف لضمان حقوق أتباع الميول الجنسية غير التقليدية.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عام 2013، على قانون يحظر الترويج للمثلية بين القصر في روسيا وينص على فرض عقوبات مالية تتراوح ما بين 5 آلاف إلى مليون روبل على المخالفين.

المصدر: وكالات