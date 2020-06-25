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الكرملين يعلق على رفع السفارة الأمريكية في روسيا علم "LGBT"

أخبار روسيا

الكرملين يعلق على رفع السفارة الأمريكية في روسيا علم
Sputnik Алексей Никольский
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.
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قال الكرملين تعليقا على رفع السفارة الأمريكية في موسكو علم مجتمع "LGBT" على مقر البعثة الدبلوماسية، إن أي ترويج للأقليات الجنسية بين الفئات العمرية من القصر محظور في روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول هذا الحادث: "نحن من الكرملين لا نرى مبنى السفارة الأمريكية، لكن تراها على الأرجح وزارة خارجية بلادنا وأعتقد أنها أولت اهتماما لهذا الأمر".

وتابع بيسكوف: "في أي حال من الأحوال تعد كل أنواع الترويج للأقليات الجنسية غير التقليدية بين القصر في بلادنا محظورة وفقا للقانون".

وقد رفعت السفارة الأمريكية لدى روسيا، في وقت سابق من الخميس، العلم الملون لمجتمع "LGBT" على شرفة مبنى البعثة الدبلوماسية وسط موسكو، ليتم إزالته لاحقا.

ويحتفل في الولايات المتحدة وكذلك في عدد من دول أوروبا خلال يونيو بما يسمى "شهر الفخر"، وتجري هناك فعاليات متعددة يقال إنها تهدف لضمان حقوق أتباع الميول الجنسية غير التقليدية.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عام 2013، على قانون يحظر الترويج للمثلية بين القصر في روسيا وينص على فرض عقوبات مالية تتراوح ما بين 5 آلاف إلى مليون روبل على المخالفين.

المصدر: وكالات

 

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