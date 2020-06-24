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الولايات المتحدة تسجل ثالث أكبر ارتفاع يومي في إصابات كورونا منذ بداية الجائحة

موسكو تسجل قبيل استعراض النصر أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أوائل أبريل

أخبار روسيا

موسكو تسجل قبيل استعراض النصر أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أوائل أبريل
Sputnik Vladimir Astapkovich
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شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى ارتفاع يومي منذ الثامن من أبريل الماضي.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الأربعاء تسجيل 811 إصابة جديدة بالعدوى في موسكو خلال اليوم الماضي (مقابل 1081 إصابة أمس)، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي تم رصدها في المدينة منذ بداية الجائحة 216906.

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وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14 حالة وفاة (أي أدنى حصيلة وفيات منذ 16 أبريل)، مقابل 26 وفاة في اليوم السابق، وبلغت 3657 حالة وفاة.

وتماثل في موسكو خلال آخر 24 ساعة 2020 مريضا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المدينة 141268 شخصا.

وجاءت هذه الأرقام بالتزامن مع استعراض النصر الذي أقيم اليوم في موسكو بمناسبة الذكرى الـ75 لانتهاء الحرب الوطنية العظمى ودحر النازية.

المصدر: RT + تاس

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