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وفاة نجل الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف في الولايات المتحدة

أخبار روسيا

وفاة نجل الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف في الولايات المتحدة
Sputnik Anton Denisov
سيرغي خروشوف، نجل الزعيم السوفيتي السابق نيكيتا خروشوف
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أكدت عائلة سيرغي خروتشوف، نجل الزعيم السوفيتي السابق نيكيتا خروتشوف، اليوم الجمعة أنه توفي في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاما.

وأكدت حفيدة الزعيم السوفيتي الراحل، نينا، لوسائل الإعلام وفاة سيرغي خروشوف في مدينة كرانستون بولاية رود آيلاند أمس الخميس، دون الكشف عن سبب الوفاة وموعد مراسم الجنازة.

وأفادت قناة REN TV الروسية التي تحدثت عن الموضوع مع الصديق الأمريكي لعائلة خروشوف، مارك غاريسون، بأن "ملابسات مأساوية" تحيط بوفاة نجل الزعيم السوفيتي السابق.

ولد سيرغي خروشوف عام 1935 وتخرج عام 1958 في جامعة الطاقة بموسكو، وعمل بعد ذلك على تصميم الصواريخ الباليستية.

وحتى عام 1963، حصل سيرغي على شهادة الدكتوراه في العلوم التكنولوجية ودرجة البروفيسور، بالإضافة إلى منحه لقب بطل العمل الاشتراكي وجائزة لينين.

وفي عام 1991، هاجر سيرغي خروشوف إلى الولايات المتحدة حيث كان يلقي دروسا بشأن تاريخ الحرب الباردة في جامعة براون بمدينة بروفيدنس.

وحصل نجل الزعيم السوفيتي السابق على الجنسية الأمريكية.

المصدر: وكالات

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