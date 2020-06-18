ممثلة روسية تلقى حتفها على سكة قطار

نقلت وكالة "نوفوستي"، عن الخدمة الصحفية في مسرح " موسسوفيت" بالعاصمة الروسية، أن الفنانة الروسية غالينا داشيفسكايا، توفيت عن عمر ناهز الثمانين عاما.

وقالت الخدمة الصحفية: "لقيت غالينا داشيفسكايا، حتفها اليوم بشكل مأساوي".

ولم تذكر الخدمة، أية تفاصيل أخرى عن الوفاة. لكن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن الممثلة العجوز لقت حتفها بعد أن صدمها قطار في ضواحي العاصمة.

داشيفسكايا، مثلت في عدة أفلام سينمائية، من بينها "الشمس البيضاء في الصحراء".

المصدر: وكالات