موسكو تسجل 49 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 49 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا مقابل 48 حالة تم رصدها أمس الثلاثاء.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 49 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 3483 شخصا، بعد أن كانت 3434 في الإحصائية السابقة.

ويشير العدد إلى ارتفاع طفيف لأعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي، وسجلت في المدينة حسب بيانات يوم 12 يونيو 44 حالة، وفي 13 يونيو 50، وفي 14 يونيو 53، وفي 15 يونيو 52، وفي 16 يونيو 48.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 209745 إصابة مؤكدة، بينها 128385 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

وسجلت في روسيا، حتى صباح الأربعاء، 553301 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 7478 وفاة و304342 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من 9 يونيو.

المصدر: RT