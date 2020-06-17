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مسؤولة روسية: سلمنا إلى عشرات الدول أكثر من نصف مليون جهاز للكشف عن كورونا

أخبار روسيا

مسؤولة روسية: سلمنا إلى عشرات الدول أكثر من نصف مليون جهاز للكشف عن كورونا
Sputnik Evgeny Biyatov
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أعلنت مسؤولة حكومية روسية اليوم الأربعاء أن موسكو سلمت منذ بداية فبراير الماضي إلى قرابة 30 دولة في العالم أكثر من 500 ألف جهاز خاص بتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا الكلام على لسان رئيسة الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، أثناء اجتماع لرؤساء الهيئات المعنية بضمان الأمن الوبائي في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون.

ولفتت بوبوفا إلى أن بين البلدان التي تسلمت أنظمة الفحص الروسية أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى دول في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

وشددت المسؤولة على أن هذه الجهود الروسية لا تزال وستظل مستمرة.

وأجري في روسيا حتى الآن 15.6 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

المصدر: نوفوستي

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