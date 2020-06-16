ممر تعقيم لمراجعي بوتين حماية من كورونا

كشف صحفيون معتمدون لدى الكرملين أن الحراسة الرئاسية شددت تدابير الحماية من فيروس كورونا وأقامت عند مدخل المقر الرئاسي ممرا لتعقيم الداخلين للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

ونشرت وكالة "نوفوستي" مقطع فيديو يظهر هذا الجهاز، المصنع من قبل شركة روسية، يرش المعقمات على شخص يمر من خلاله حتى يكون محاطا بسحابة ضبابية تمن المواد المعقمة.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.



Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بوسكوف قد قال في أبريل الماضي، إن جميع من يلتقي الرئيس يخضعون لاختبار الكشف عن "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن بوتين لم يتخل تمام عن اللقاءات والاجتماعات بمشاركته شخصيا لكنه قلص عددها.

المصدر: نوفوستي