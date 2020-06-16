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ممر تعقيم لمراجعي بوتين حماية من كورونا

أخبار روسيا

ممر تعقيم لمراجعي بوتين حماية من كورونا
Sputnik
الرئيسالروسي فلاديمير بوتين
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كشف صحفيون معتمدون لدى الكرملين أن الحراسة الرئاسية شددت تدابير الحماية من فيروس كورونا وأقامت عند مدخل المقر الرئاسي ممرا لتعقيم الداخلين للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

ونشرت وكالة "نوفوستي" مقطع فيديو يظهر هذا الجهاز، المصنع من قبل شركة روسية، يرش المعقمات على شخص يمر من خلاله حتى يكون محاطا بسحابة ضبابية تمن المواد المعقمة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بوسكوف قد قال في أبريل الماضي، إن جميع من يلتقي الرئيس يخضعون لاختبار الكشف عن "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن بوتين لم يتخل تمام عن اللقاءات والاجتماعات بمشاركته شخصيا لكنه قلص عددها.

المصدر: نوفوستي

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