موسكو تسجل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو مقابل 53 أمس الأحد.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة بلغ خلال الساعات الـ24 الماضية 52 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 3386 شخصا، بعد أن كانت 3334 في الإحصائية السابقة.

ويشير العدد إلى استقرار نسبي في أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي بعد أيام من تراجعه، وسجلت في المدينة حسب بيانات يوم 10 يونيو 53 حالة، وفي 11 يونيو 49، وفي 12 يونيو 44، وفي 13 يونيو 50، وفي 14 يونيو 53.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 207264 إصابة مؤكدة، بينها 123240 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

وسجلت في روسيا، حتى صباح الاثنين، 537210 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 7091 وفاة و284539 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من 9 يونيو.

المصدر: RT