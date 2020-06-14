موسكو تسجل 53 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 53 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو، مقابل 50 في إحصائية أمس السبت.

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وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة بلغ خلال الساعات الـ24 الماضية 53 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 3334 شخصا، بعد أن كانت 3281 في الإحصائية السابقة.

ويشير العدد إلى ارتفاع طفيف في أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي بعد أيام من تراجعه، وسجلت في المدينة حسب بيانات يوم 10 يونيو 53 حالة، وفي 11 يونيو 49، وفي 12 يونيو 44، وفي 13 يونيو 50.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 205905 إصابات مؤكدة، بينها 121691 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

وسجلت في روسيا، حتى صباح الأحد، 528964 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 6948 وفاة و280050 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من 9 يونيو.

المصدر: RT