بوتين: سنحصل على وسيلة لمواجة الأسلحة فرط الصوتية قبل أن تملكها دول أخرى

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قناعته بأن بلاده ستنجح في تطوير وسيلة ستتيح لها مواجهة الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بأضعاف، قبل أن تصبح هذه الأسلحة في أيدي دول أخرى.

وذكر الرئيس بوتين، اليوم الأحد، في حوار مع برنامج "حصاد الأسبوع" في التلفزيون الرسمي :"الأسلحة فرط الصوتية ستظهر، لكنني أعتقد أننا سنستطيع مفاجأة شركائنا بأنه، عندما سيظهر لديهم مثل هذا السلاح، من المرجح جدا أننا سنتوصل إلى وسيلة لمواجهته".

وأقر الرئيس الروسي بعجز جميع دول العالم الآن عن التصدي للصواريخ الروسية فرط الصوتية بسبب سرعتها البالغة، وتابع: "أكرر مرة أخرى: من المرجح جدا أننا سنحصل على وسيلة لمواجهة الأسلحة فرط الصوتية قبل ذلك الحين الذي ستحصل فيه أكبر دول العالم على مثل هذه الأسلحة".

المصدر: نوفوستي