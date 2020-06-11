موسكو تتخطى عتبة الـ200 ألف إصابة بـ"كوفيد-19"

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس عتبة الـ200 ألف.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا في تقريرها اليومي تسجيل 1436 إصابة جديدة بالعدوى في العاصمة خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 1195 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المدينة 201221.

إقرأ المزيد

وأعلنت الغرفة عن رصد وفاة 53 مصابا بـ"كوفيد-19" في العاصمة خلال اليوم الأخير، ما يمثل انخفاضا طفيفا لليوم الثاني على التوالي مقارنة مع 56 وفاة أمس الأربعاء و59 وفاة الثلاثاء، ويرفع حصيلة ضحايا الوباء في موسكو إلى 3138 (أي نحو 50% من إجمالي عدد الوفيات المسجلة في البلاد).

وبلغ عدد المتعافين من كورونا في موسكو 115769 شخصا، بتسجيل 2236 حالة شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع إحصاءات اليومين الماضيين (3796 حالة شفاء أمس الأربعاء و5390 حالة شفاء الثلاثاء).

كما سجلت في مقاطعة موسكو حتى الآن 47181 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 644 حالة وفاة.

وبشكل عام رصدت السلطات الصحية الروسية حتى اليوم 502436 إصابة بكورونا في البلاد، بما في ذلك 6532 حالة وفاة.

المصدر: RT