روسيا.. 174 وفاة جراء كورونا خلال يوم وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ500 ألف

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم الخميس عتبة الـ500 ألف، بتسجيل السلطات الصحية أكثر من 8.7 ألف حالة جديدة للعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا في تقريرها اليومي عن تسجيل 8779 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير (مقابل 8404 إصابات في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 502436، بينما 234754 حالة نشطة.

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وأشار التقرير إلى عدم ظهور أي أعراض إصابة لدى 36.5% من المصابين الجدد.

وأكدت الغرفة وفاة 174 مصابا بالفيروس التاجي في البلاد خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا ملموسا مقارنة مع رقم يوم أمس (216 وفاة) ويرفع حصيلة ضحايا الوباء في روسيا إلى 6532 حالة وفاة.

ويعود أكبر عدد من الوفيات والإصابات الجديدة (53 وفاة و1436 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة المناطق الروسية الأكثر تضررا بالوباء بـ201221 حالة إصابة مؤكدة، بينها 3138 حالة وفاة حتى الآن.

وتماثل 8367 مريضا للشفاء التام من كورونا في روسيا منذ أمس (ما يمثل انخفاضا لليوم الثاني على التوالي مقارنة مع 10386 حالة شفاء أمس الأربعاء و11709 حالات شفاء الثلاثاء)، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 261150 شخصا.

وأجري في روسيا حتى اليوم 13.8 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT