روسيا.. وفاة مريض جراء حريق داخل مستشفى وبائي في بطرسبورغ

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأربعاء عن وفاة شخص جراء حريق اندلع داخل مستشفى وبائي في ثاني أكبر مدن البلاد بطرسبورغ.

وأكدت الإدارة المحلية للوزارة أن الحادث المأساوي وقع فجر اليوم داخل وحدة خاصة بحجر المرضى بالتهابات الكبد المعدي في مستشفى الأمراض المعدية الذي يحمل اسم الطبيب الروسي البارز سيرغي بوتكين.

واندلع الحريق على مساحة خمسة أمتار مربعة، جراء اشتعال لوازم النوم في الوحدة، وتمكن موظفو المستشفى من إطفاء النيران، لكن المريض في سن 39 عاما توفي جراء تسممه بغاز أول أوكسيد الكربون.

وكان في المبنى الذي اندلع فيه الحريق 274 مريضا، بمن فيهم 51 حالة سريرية، بالإضافة إلى 87 موظفا طبيا.

وأكد مصدر في لجنة الرعاية الصحية في بطرسبورغ في حديث لوكالة "إنترفاكس" عدم وجود مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المبنى الذي وقع فيه الحادث، مشيرا إلى أن المتوفى كان مصابا باليرقان.

المصدر: وكالات