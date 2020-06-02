إحباط هجوم إرهابي في جمهورية تشوفاشيا الروسية

أعلنت لجنة التحقيقات في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن إحباط هجوم إرهابي في جمهورية تشوفاشيا وسط البلاد، حيث تم الكشف عن مخبأ يحتوي على متفجرات.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان أصدرته مديرية التحقيقات التابعة للجنة في تشوفاشيا، أن أجهزة التحقيق فتحت ملفا جنائيا بتهمة "التحضير لارتكاب عمل إرهابي".

وتابع البيان أن عمليات البحث التي قام بها موظفو هيئة الأمن الفدرالي في الجمهورية أدت إلى الكشف عن مخبأ يحتوي على عبوات ناسفة يدوية الصنع تم إبطال مفعولها".

وأضاف البيان أن موظفي الأمن الفدرالي، بالتعاون مع ممثلي وزارة الداخلية يعملون في مكان العثور على المخبأ للكشف عن ملابسات الحادث، كما "تتم مصادرة جميع الأغراض التي تمثل أهمية بالنسبة للتحقيق، ويجري استجواب الشهود".

وأشارت المديرية إلى أن أجهزة الأمن تعمل على "تحديد هوية الأشخاص الضالعين في ارتكاب الجريمة المذكورة".

المصدر: نوفوستي