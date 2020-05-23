 
مباشر

"صيادات بحرية" روسية تحلق 12 ساعة فوق المياه الدولية للمحيط الهادئ

أخبار روسيا

Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nxuw

أفادت المنطقة العسكرية الشرقية الروسية، بأن قاذفتي "تو 142" بعيدة المدى مضادة للغواصات، تابعتين لأسطول المحيط الهادئ، حلقتا 12 ساعة فوق المياه الدولية للمحيط الهادئ.

وقال المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية في بيان: "استكملت طائرتان من طراز (توبوليف 142) بعيدة المدى مضادة للغواصات تابعتان لأسطول المحيط الهادئ، رحلة مخططا لها في المجال الجوي فوق المياه الدولية للمحيط الهادئ.

وأضاف المكتب، في بيان له اليوم السبت: "دام تحليق الطائرتين الحربيتين، حوالي 12 ساعة متواصلة، تم خلالها قطع مسافة 9 آلاف كلم".  

وأكد المكتب الصحفي، أن الرحلة تمت بمراعاة تامة للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي الدولي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا