كورونا في روسيا.. الإصابات اليومية تعاود الارتفاع وانخفاض في الوفيات

سجلت السلطات الصحية الروسية نحو 9.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يتجاوز رقم اليوم السابق، مع رصد انخفاض في حصيلة الوفيات اليومية بعد قفزة قياسية أمس.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 9434 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8894 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد منذ بداية الجائحة 335882، بما في ذلك 224558 حالة نشطة.

وأكدت الغرفة وفاة 139 مصابا بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير (مقابل 150 وفاة أمس)، لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 3388 حالة وفاة.

يتبع..