مدير مركز Gamalei يحقن نفسه بلقاح ضد COVID-19

قال ألكسندر غونزبرغ مدير مركز Gamalei لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع للصحة الروسية، إنه حقن نفسه بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه يتم تصميم اللقاح في المركز المذكور.

وأضاف: "نحن عناصر الوحدة المشاركة مباشرة في تصميم هذا اللقاح ... حتى نشارك كمحترفين في العمل الذي عُهد إلينا به، والذي ... نقوم به حاليا، ولكي لا قدر الله لا نتعرض لنظام العزلة، ولكي لا ينكبح إيقاع العمل، قمنا بتناول اللقاح".

ووفقا له، لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ما جرى كنوع من اختبار اللقاح.

وقال: "هذا ليس اختبارا للقاح. إنه دفاع عن النفس حتى نتمكن من مواصلة هذا العمل. فقدان أي موظف سيؤخر هذا العمل. عناصر المجموعة العاملة في تصميم اللقاح أقدموا على هذه الخطوة، عن وعي وسابق إصرار وتصميم. وأنا نفسي تناولت اللقاح، وأرتدي القناع كما تفترض القواعد، لذلك لا داع لخشيتي والخوف مني".

المصدر: نوفوستي