مقتل 6 مسلحين مرتبطين بـ"داعش" بعملية أمنية خاصة في داغستان

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية داغستان الروسية، مقتل 6 مسلحين كانوا يعدون لتنفيذ هجمات على رجال الأمن والشرطة في داغستان.

وقال المركز الإعلامي التابع للجنة: "في إطار عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة خاسافيورت في داغستان، وردت معلومات عن مجموعة من المجرمين المسلحين تتكون من 6 أفراد، في غابة شمال قرية غوكسوف، تعتزم ارتكاب جرائم إرهابية. وعند محاولة اعتقالهم، أبدى المجرمون مقاومة بالأسلحة الآلية والقنابل اليدوية، فتم القضاء عليهم جميعا".

ووفقا للمعلومات المتوفرة، كانت هذه العصابة ترتبط بـ"داعش" ونسقت نشاطاتها مع هذا التنظيم.

وذكر المركز الإعلامي، أن العصابة "كانت تخطط لتنفيذ هجمات على رجال الأمن والدين، فضلا عن ابتزاز رجال الأعمال لدعم الأنشطة الإرهابية ماليا".

المصدر: تاس