بيسكوف يكشف عن مكانه

يواصل دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية المكوث في المستشفى، حيث يعالج من عدوى الفيروس التاجي.

وأبلغ بيسكوف وكالة أنباء "تاس" أنه لا يزال في المستشفي، في حين ذكرت زوجته، تاتيانا نافكا، البطلة الأولومبية أمس أنها خرجت من المستشفى، مشيرة في نفس الوقت إلى أن زوجها دميتري بيسكوف في طريقه للتعافي.

وأعلن في 12 مايو، عن إدخال بيسكوف ونافكا إلى المستشفي لإصابتهما بعدوى الفيروس التاجي.

ومنذ تفشي الوباء أصيبت شخصيات قيادية روسية بالفيروس التاجي منها، رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ووزير البناء فلاديمير ياكوشيف، ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا، ووزير العلوم والتعليم العالي فاليري فالكوف.

وخرج ميشوستين وياكوشيف من المستشفى في 19 مايو، وعاد رئيس الوزراء، الذي عقد من قبل اجتماعات عمل بالفيديو من المستشفى، إلى مزاولة مهامه في مقر الحكومة.

كما تعافت وزيرة الثقافة ليوبيموفا وكذلك فالكوف، وزير العلوم والتعليم العالي، وعادا إلى العمل.

المصدر: تاس