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بوتين يمنح شويغو وساما رفيعا

أخبار روسيا

بوتين يمنح شويغو وساما رفيعا
Sputnik
صورة أرشيفية تجمع الرئيس فلاديمير بوتين مع وزير الدفاع سيرغي شويغو
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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الدفاع سيرغي شويغو، وسام "الاستحقاق لقاء خدمة الوطن"، من الفئة الأولى.

وذكر التجمع الصحفي لوكالة "نوفوستي" في الكرملين، أن الوسام ليس من النوع البسيط المعتاد، بل مزين بالسيوف.

ويحتفل وزير الدفاع الروسي اليوم بعيد ميلاده الخامس والستين.

وعادة يقضي الرئيس بوتين إجازاته مع شايغو ويمارسان معا صيد السمك، وجمع الفطر والتوت البري، وأحيانا ممارسة الغناء.

المصدر: تويتر التجمع الصحفي لوكالة "نوفوستي"

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