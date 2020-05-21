بوتين يمنح شويغو وساما رفيعا

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الدفاع سيرغي شويغو، وسام "الاستحقاق لقاء خدمة الوطن"، من الفئة الأولى.

وذكر التجمع الصحفي لوكالة "نوفوستي" في الكرملين، أن الوسام ليس من النوع البسيط المعتاد، بل مزين بالسيوف.

Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. И не простым - а с мечами.



Сегодня Сергею Кужугетовичу 65. Именно с ним Путин проводит свой отпуск: рыбачит, собирает грибы и ягоды, а иногда поет песни. pic.twitter.com/pqKzAHxvGm — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 21, 2020

ويحتفل وزير الدفاع الروسي اليوم بعيد ميلاده الخامس والستين.

وعادة يقضي الرئيس بوتين إجازاته مع شايغو ويمارسان معا صيد السمك، وجمع الفطر والتوت البري، وأحيانا ممارسة الغناء.

المصدر: تويتر التجمع الصحفي لوكالة "نوفوستي"