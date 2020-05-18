روسيا تعلن تمكنها من وقف ارتفاع الإصابات بكورونا

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الوضع المتعلق بتفشي فيروس كورونا في البلاد لا يزال صعبا، لكنه أشار إلى أنه تسنى وقف تنامي وتيرة الإصابات، مما يبعث على التفاؤل الحذر.

وقال ميشوستين خلال اجتماع افتراضي لمجلس التنسيق الخاص بمكافحة فيروس كورونا اليوم الاثنين: "الوضع حول انتشار فيروس كورونا في بلادنا يبقى صعبا، لكنه يمكن القول إنه تسنى لنا وقف ارتفاع الإصابات.. وحسب أكثر التقديرات حذرا، فإن هناك ديناميكية إيجابية".

ووأشار ميشوستين إلى أن مزيدا من المرضى يتعافون ويغادرون المستشفيات عائدين إلى منازلهم، مضيفا "أننا نرى في ذلك نتيجة للعمل الممنهج الذي قامت به روسيا خلال الشهرين الماضيين".

وأكد أن "دورا كبيرا في ذلك لعبه نظام العزل الذاتي الصارم الذي سمح بكسب الوقت ومنع ارتفاع الإصابات بشكل متسارع، مثلما شهدته بعض الدول الأجنبية".

وذكر ميشوستين أن 27 من المناطق الروسية باتت مستعدة لتخفيف تدريجي لقيود العزل "لأن مؤشر انتشار الفيروس فيها لا تتجاور درجته الواحد، وأن أكثر من 50% من الأسرة المخصصة لاستقبال مرضى كورونا فيها تبقى فاضية".

وأضاف أنه سيتم رفع العزل عن كبار السن "أول ما تظهر إمكانية" لذلك.

وسجلت روسيا حتى الآن أكثر من 290 الف إصابة بفيروس كورونا، مع ظهور منحى تنازلي لعدد الإصابات الجديدة في الأيام الأخيرة.

المصدر: وكالات