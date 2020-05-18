طبيب يصف أخطر مضاعفات فيروس كورونا

كشف كبير أطباء الأنف والأذن والحنجرة بروسيا، فلاديمير زايتسيف، أخطر مضاعفات عدوى فيروس كورونا، قائلا إن مرض كوفيد 19 يضعف جهاز المناعة بشدة، مما يجعل المريض يعاني من نقص المناعة.

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وأوضح الطبيب الذي يعتبر من أعلى فئة، أنه أولا وقبل كل شيء، فإن مرض كوفيد 19 يفتك بجهاز المناعة ويضعفه لدى المصاب بالفيروس التاجي. بعد ذلك يقع المريض في نقص المناعة المكتسبة ويصبح عرضة للإصابة بأمراض وأعراض شتى.

وبحسب الدكتور زايتسيف، قد يصاب الشخص بأمراض القصبة الرئوية حتى لو لم يكن قد عانى منها من قبل.

وشرح الطبيب أن الفيروس التاجي يفتك تقريبا بجميع طوابق الجهاز التنفسي، ويهتك الفيروس أيضا الغشاء المخاطي للأنف والجيوب الأنفية والبلعوم الخلفي والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئتين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأخطر يكمن في أن كوفيد 19 يمكن أن يسبب فشلا متعددا للأعضاء، وهذا هذا التعقيد الأكثر خطورة، بحسب الدكتور زايتسيف .

وأكد على قناة Zvezda التلفزيونية الليلة الماضية أنه "يمكن للفيروس التاجي أن يثير حالات حادة مفاجئة- مثل حالة التهاب البنكرياس الحاد وفشل القلب المفاجئ".

وكشف هذا الطبيب أن أحد أعراض كوفيد 19 ، التي تم اكتشافها غالبا عند الأطفال، سابقا، تتمثل بمعاناة الأطفال المصابين بهذا المرض من الإسهال الحاد. ووفقا للخبير، لا تلاحظ هذه الأعراض عند جميع المرضى في بعض الحالات، ولكن بين القصر تتم ملاحظتها في كثير من الأحيان.

ووفقا للبيانات الأخيرة، تم تأكيد 9709 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي في روسيا. وهكذا صار عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن في البلاد 281752 إصابة منتشرة في جميع الأقاليم الروسية الـ 85.

المصدر: Mail.ru