لليوم الثاني على التوالي.. أقل من 4000 إصابة جديدة بكورونا في موسكو

في مؤشر إيجابي جديد، شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية موسكو لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا بأقل من أربعة آلاف حالة جديدة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 3855 إصابة جديدة بالعدوى في المدينة (مقابل 3505 إصابات في اليوم السابق) ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في العاصمة 142824، بما في ذلك 113831 حالة نشطة.

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وسجلت موسكو لليوم الخامس على التوالي ارتفاعا يوميا بأقل من خمسة آلاف إصابة جديدة بكورونا.

وتوفى 71 مصابا بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في العاصمة موسكو خلال آخر 24 ساعة (مقابل 74 وفاة قبل يوم من ذلك)، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 1503 حالات وفاة في العاصمة الروسية وحدها.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا في موسكو خلال اليوم الأخير بواقع 1458 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عددهم 27490 شخصا.

المصدر: RT