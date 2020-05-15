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السلطات الروسية تتحدث عن فئة الدم الأكثر عرضة لفيروس كورونا

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السلطات الروسية تتحدث عن فئة الدم الأكثر عرضة لفيروس كورونا
Reuters NIAID
فيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2".
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أكدت السلطات الصحية الروسية أن أصحاب فئة الدم "B" يعتبرون الأكثر عرضة أمام فيروس كورونا المستجد.

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وقالت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة: "هناك نقطة تثير اهتماما بالغا تم الإشارة إليها في المقالات العلمية الأجنبية وجرى تأكيدها بمعطيات مراكزنا، وتكمن في أن معظم المصابين هم من أصحاب فئة الدم B، التي تتفوق بشكل كبير على الزمر الأخرى".

وأوضحت سكفورتسوفا أن المركز الثاني في قائمة المصابين بفيروس كورونا يأتي من نصيب أصحاب فئتي الدم "A" و"AB"، بينما سجل عدد أقل لدى أشخاص ليدهم فصيلة "O".

وبينت المسؤولة الصحية الروسية أن هذا الأمر قد يكون مرتبطا بانتشار نسبي أكثر لفئة الدم "B" بين المجتمع البشري بشكل عام.

المصدر: وكالات روسية

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