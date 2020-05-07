RT تبدأ البث بتقنية HD على أقمار Hotbird 13C و Nilesat
أعزائنا المشاهدين الكرام! نود إعلامكم أنه من 1 مايو 2020 سنبدأ البث بتقنية HD الدقة العالية على أقمار Hotbird 13C وNilesat 7W.
كما سيبقى البث على الترددات الحالية إلى 31 مايو 2020.
أما من تاريخ 1 يونيو 2020 سيبقى البث على الأقماروالترددات أدناه فقط، وسيكون على مشاهدينا تحديث القنوات في الرسيفرات:
Eutelsat HotBird 13C
Position: 13.0°E
Frequency (MHz): 12577
Polarization: H
Symbol Rate (SR): 27500
FEC: 3/4
SID: 1618
VPID: 6181
APID: 6182/6183
Eutelsat Nilesat 7W
Position: 7.0°W
Frequency (MHz): 11373
Polarization: H
Symbol Rate (SR): 27500
FEC: 5/6
SID: 307
VPID: 3072
APID: 3073/3074
EUTELSAT 36B - «NTV-Plus» (SD broadcasting)
BADR 6 (HD broadcasting)
YAHSAT 1A (HD вещание)