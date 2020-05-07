RT تبدأ البث بتقنية HD على أقمار Hotbird 13C و Nilesat

أعزائنا المشاهدين الكرام! نود إعلامكم أنه من 1 مايو 2020 سنبدأ البث بتقنية HD الدقة العالية على أقمار Hotbird 13C وNilesat 7W.

كما سيبقى البث على الترددات الحالية إلى 31 مايو 2020.

أما من تاريخ 1 يونيو 2020 سيبقى البث على الأقماروالترددات أدناه فقط، وسيكون على مشاهدينا تحديث القنوات في الرسيفرات:

Eutelsat HotBird 13C



Position: 13.0°E

Frequency (MHz): 12577

Polarization: H

Symbol Rate (SR): 27500

FEC: 3/4

SID: 1618

VPID: 6181

APID: 6182/6183





Eutelsat Nilesat 7W

Position: 7.0°W

Frequency (MHz): 11373

Polarization: H

Symbol Rate (SR): 27500

FEC: 5/6

SID: 307

VPID: 3072

APID: 3073/3074





EUTELSAT 36B - «NTV-Plus» (SD broadcasting)



BADR 6 (HD broadcasting)



YAHSAT 1A (HD вещание)

للمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة صفحة ترددات القناة