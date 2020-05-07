غرامات قاسية على ركاب وسائل النقل في موسكو ممن لا يرتدون الكمامات

أعلنت حكومة موسكو، أنها أقرت غرامة على التنقل في وسائل النقل العامة في العاصمة بلا كمامات، قيمتها 5 آلاف روبل (نحو 70 دولارا).

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وقال متحدث باسم الحكومة: عقوبة عدم الالتزام بارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة في العاصمة الروسية ستكون 5000 روبل، بموجب المادة 3. 18.1 التي تحدد غرامات انتهاك معايير الوقاية العامة.

وأوضح أن "عمدة المدينة أقر ضرورة ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام. فإذا ركبت مترو الأنفاق بدون كمامة، ستكون عرضة للغرامة. وكذلك إذا تم تحديد متطلبات أخرى، ستكون هناك أسباب أخرى لفرض الغرامة".

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم الخميس، أن نظام إلزامية ارتداء الكمامات والقفازات في الأماكن العامة ووسائل النقل سيتم فرضه في موسكو اعتبارا من 12 مايو وخاصة في مترو الأنفاق.

وأشار إلى أن سكان العاصمة الروسية لن يتمكنوا قريبا من العودة إلى حياتهم المعتادة بسبب القيود المتعلقة بوباء الفيروس التاجي.

وقال سوبيانين لقناة "روسيا 24": "رأيي بعد كل شيء، ما زلنا غير قادرين على العودة إلى حياة حقيقية كاملة 100% دون أي قيود. لم أكن أرغب في قول ذلك، لكننا بحاجة للإبقاء على القيود لفترة طويلة مرتبطة بانتشار الوباء وخطر العدوى والمرض. مثل هذا الواقع يجب أن نواجهه بشجاعة ونقول ما لدينا".

وأضاف أن سرعة خروج موسكو من هذا الموقف "ستعتمد إلى حد كبير على أنفسنا وانضباطنا ودقة تلبية الإجراءات التي يتم فرضها".

المصدر: "إنترفاكس"