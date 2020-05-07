اعتقال رجل أعمال للاشتباه بضلوعه في ارتكاب جريمة قتل

قال مصدر أمني روسي لوكالة "نوفوستي"، إنه تم اعتقال رجل الأعمال أناتولي بيكوف، الذي كان سابقا عضوا في الجمعية التشريعية لإقليم كراسنويارسك، بعد الاشتباه بضلوعه في ارتكاب جريمة قتل.

وأضاف المصدر: "تم اعتقاله صباح اليوم. للاشتباه في ضلوعه بجرائم قتل في السنوات الماضية، وبالذات في عام 1994".

هذا ولم تعلق وزارة الداخلية الروسية بعد على الموضوع.

في منتصف التسعينات، ترأس بيكوف مجلس إدارة مصنع كراسنويارسك للألمنيوم، وشارك بنشاط في العمل السياسي في تلك الفترة.

وفي أكتوبر 2000، تم اعتقاله وبقي رهن الاعتقال حتى يونيو 2002. وحكمت عليه محكمة منطقة ميشانسكي في موسكو بتهمة تنظيم محاولة قتل وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، بالسجن لمدة ستة أعوام ونصف.

في عام 2005، تم إطلاق سراحه بقرار قضائي بعد أن قضى نصف محكوميته في السجن. في عام 2009 أيدت محكمة ستراسبورغ دعوى بيكوف الذي اتهم السلطات الروسية، بأنها استخدمت ضده بشكل غير مشروع في المحكمة، معلومات تم الحصول عليها نتيجة لعملية خاصة.

في بداية هذا العام، ظهر اسم بيكوف في وسائل الإعلام مجددا وذلك خلال فضيحة محيطة بمساعده السابق أليكسي تالوك، الذي تم القبض عليه في قضية احتيال.

المصدر: نوفوستي