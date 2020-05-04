روسيا.. تسجيل 76 وفاة و10581 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تتجاوز 145 ألفا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين عن تسجيل 10581 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لترتفع بذلك الحصيلة إلى 145268 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1356 بزيادة 76 خلال يوم.

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وتعكس هذه الأرقام بقاء معدل الإصابات اليومية على نفس المستوى تقريبا، مع ارتفاع الوفيات مقارنة مع يوم أمس الأحد، عندما تم تسجيل 10633 إصابة و58 حالة وفاة.

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له أن 50,6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض لمرض كورونا.

وأضاف البيان أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 18095 شخصا، بزيادة 1456 شخصا عن اليوم الماضي.

وتم تسجيل معظم الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو، البؤرة الأكبر لتفشي الوباء في البلاد، حيث ارتفع عدد المصابين بواقع 5795 ليبلغ 74401.

ورصدت موسكو 354 وفاة جديدة لتبلغ الحصيلة 764، بينما تماثل للشفاء في المدينة 7573 مريضا، بزيادة 544 شخصا خلال اليوم الأخير.

وتبقى مقاطعة موسكو ثاني أكبر بورة لانتشار العدوى في البلاد، بنحو 15 ألف إصابة و111 حالة وفاة.

المصدر: RT