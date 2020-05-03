كبير أطباء مستشفى كوموناركا يشرح سبب فرادة وباء كورونا في روسيا

قال دينيس بروتسينكو، كبير أطباء مستشفى كوموناركا في موسكو إن السيناريو الروسي لوباء فيروس كورونا المستجد يختلف عما هو عليه في الدول الأخرى، مؤكدا أن للوباء خصائص منفردة في كل دولة.

وقال بروتسينكو في مقابلة تلفزيونية: "ربما لدينا حالة فريدة، وهي تتلخص في أن موسكو، كمركز دخول، تمكنت من اتخاذ تلك الإجراءات اللازمة التي لم تعط الفرصة لتفشي المرض وانتشاره بشكل سريع في جميع أنحاء البلاد".

وأشار إلى أن من بين الإجراءات المهمة التي تم إدخالها في العاصمة، العزل ومراقبة الدخول، وإقامة المستشفيات المؤقتة، وفرض المراقبة الدقيقة.

ويرى بروتسينكو أنه بفضل كل ذلك، حصلت البلاد على فترة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من أجل أخذ الاستعداد والتحضير.

ونوه بروتسينكو، بأن غياب اللقاح لا يزال يجمع بين كل الدول التي تكافح ضد الفيروس، مشيرا كذلك إلى عدم توفر التشخيص السريع والعلاج الموجه المضاد للفيروسات، ولهذا السبب لا يستطيع أحد التنبؤ بموعد نهاية الوباء.

المصدر: نوفوستي