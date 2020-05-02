عدوى كورونا تصيب ممثلة روسية مشهورة
Sputnik
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أكدت الممثلة تاتيانا فاسيليفا، في حديث لوكالة "نوفوستي"، أنه تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقالت ممثلة السينما والمسرح المعروفة: "أعاني من الالتهاب الرئوي الثنائي ... تبين وجود هذا الفيروس لدي... وأنا أخضع للعلاج حاليا"/، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج في المنزل.
وفي وقت سابق، ذكرت الممثلة أنها شعرت بتردي حالتها الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة وسعال، ما دفعها للاتصال بالإسعاف.
تاتينا فاسيليفا – تحمل لقب فنان الشعب في روسيا. وعملت في مسرح موسكو الأكاديمي للنقد اللاذع ومسرح ماياكوفسكي بموسكو.
وتألقت في أفلام مثل "مرحبًا ، أنا عمتكم!" ، و"الأكثر سحرا وجاذبية ،"أرى باريس وأموت".
المصدر: نوفوستي