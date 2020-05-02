عدوى كورونا تصيب ممثلة روسية مشهورة

أكدت الممثلة تاتيانا فاسيليفا، في حديث لوكالة "نوفوستي"، أنه تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ممثلة السينما والمسرح المعروفة: "أعاني من الالتهاب الرئوي الثنائي ... تبين وجود هذا الفيروس لدي... وأنا أخضع للعلاج حاليا"/، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج في المنزل.

وفي وقت سابق، ذكرت الممثلة أنها شعرت بتردي حالتها الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة وسعال، ما دفعها للاتصال بالإسعاف.

تاتينا فاسيليفا – تحمل لقب فنان الشعب في روسيا. وعملت في مسرح موسكو الأكاديمي للنقد اللاذع ومسرح ماياكوفسكي بموسكو.

وتألقت في أفلام مثل "مرحبًا ، أنا عمتكم!" ، و"الأكثر سحرا وجاذبية ،"أرى باريس وأموت".

المصدر: نوفوستي