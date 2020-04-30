بوتين يشدد على ضرورة دعم الشركات الاجتماعية غير الربحية في وجه كورونا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس على ضرورة دعم الشركات غير الربحية العاملة في المجال الاجتماعي في وجه أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وطالب بوتين مجلس الوزراء أثناء لقاء افتراضي عقده اليوم مع مشاركين في حملة المتطوعين "نحن معا" بوضع آلية خاصة بدعم المنظمات الاجتماعية غير الربحية، بما في ذلك تقديم الموارد المالية لدفع رواتب موظفيها.

وحث بوتين رؤساء الأقاليم الروسية على الاستمرار في استخدام الخدمات الاجتماعية المقدمة من قبل هذه المنظمات رغم الظروف الحالية وتطبيق جميع الالتزامات المالية أمامها بالكامل دون تأخير .

وعلى وجه الخصوص، تعهد الرئيس بتكثيف الدعم الحكومي للمنظمات غير الربحية المختصة بمساعدة المشردين، وطرح مبادرة لتقديم مساعدات مالية شهرية إلى المتطوعين الذين يمنحون ملجأ لنزلاء دور رعاية المسنين خلال فترة الجائحة.

وأشاد بوتين بدور المنظمات الاجتماعية غير الربحية والمتطوعين في حياة الدولة، وخاصة في تطبيق أهداف طويلة الأمد، معربا عن قناعته بقدرة روسيا على "تجاوز كافة الصعوبات".

المصدر: نوفوستي